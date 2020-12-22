Son dakika... Hatay ve çevre illerde hissedilen deprem
Son dakika haberi... Hatay ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD söz konusu depremin Suriye'nin İdlib kentinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.
Son dakika haberi... Hatay ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Suriye'nin İdlib kentinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem 15.45'te yerin 6.52 kilometre altında kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2020
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Idlib (Suriye)
Tarih-Saat : 22.12.2020, 15:45:15 TSİ
Enlem : 35.8760 N
Boylam : 36.4963 E
Derinlik : 6.52 km
Detay : https://t.co/ayfQoztCIk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ, AFAD DEPREM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.