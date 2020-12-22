Son dakika... Hatay ve çevre illerde hissedilen deprem

Son dakika haberi... Hatay ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Suriye'nin İdlib kentinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem 15.45'te yerin 6.52 kilometre altında kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ, AFAD DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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