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Son dakika! Henüz 2 aylık evliydi! Polis Hüseyin Duman şehit oldu!

Son dakika! İstanbul Sultanbeyli'de araç kovalarken TIR'a çarpan polis Hüseyin Duman şehit oldu!

Son dakika! Henüz 2 aylık evliydi! Polis Hüseyin Duman şehit oldu!

Son dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, görev esnasında kendilerini fark edip kaçan aracı motosikletle kovalamaya başladı. Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki TIR'a çarpan polis motosikleti refüje savruldu.

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HÜSEYİN DUMAN ŞEHİT OLDU

Ambulansla çevre yakınlarında özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Polis ekibinden kaçan araç terk edilmiş halde bulunurken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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{TITLE_STRIP}Şehit Hüseyin Duman kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Şehit Hüseyin Duman'ın biyografisi...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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