Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!

Son dakika! Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak'ta geçtiğimiz gün korkunç bir olay meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 26 yaşındaki A.S. bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın başını kesip camdan attı. Bu durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan son bilgiye göre; annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı.

"BOĞAZINI KESİP ATTIĞINI GÖRDÜK"

Olay anına şahit olan mahalle sakini Uğur Eğriöz, “Karşı sokaktayım bir ses duydum. Aşağı indiğimde annesinin boğazını kesip attığını gördük. Sonra silah sesi geldi. Galiba bacağından vuruldu. Sonra evi yakmaya çalıştı. O sırada özel harekatçılar gelip şahsı aldı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor” dedi.