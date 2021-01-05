Son dakika... İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: 17 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde rektör atamasına karşı dün yapılan protesto gösterileri sırasında, 2911 Sayılı Kanun’a muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen, sadece 4’ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13 ilçemizde 24 farklı adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Yapılan operasyonlarda; 2’si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 şahıs gözaltına alınmış, 11 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Polisimiz; her olayda olduğu gibi, dünkü protesto gösterileri sırasında da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağduyu, sabır, anlayış ve kararlılıkla yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir.

Gösteriler sırasında polisimize yönelik asla kabul edilemez itham ve davranışlar karşısında, polisimize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Bu kararı protesto eden öğrencilerde üniversitede gösteri düzenledi.

PROF. DR. MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Melih Bulu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü kim? Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?