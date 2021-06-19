SON DAKİKA| İstanbul'da çok şiddetli deprem! Yer yerinden oynadı, vatandaşlar sokaklara döküldü

SON DAKİKA | İstanbul'da korkutan deprem... AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssüsün ise Kartal olduğu ifade edildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü Sultanbeyli olarak açıklanırken büyüklüğünün ise 4,2 olduğu bilgisi paylaşıldı.

MARMARA'DA KORKU DOLU ANLAR

Marmara'da hissedilen deprem korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, vatandaşlar sokaklara döküldü. Kandilli depremi 4,2 büyüklüğünde ve Sultanbeyli merkezli olarak açıklarken, AFAD'ın verilerde depremin Kartal merkezli ve 3,9 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

İSTANBUL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

Korku dolu anlara neden olan ve Marmara genelinde hissedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

Detaylar gelmeye devam ediyor.

Haberler birazdan detaylarıyla geliyor.