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  3. Son dakika |İtalya'daki helikopter kazasından acı haber! 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika |İtalya'daki helikopter kazasından acı haber! 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika... Reuters'in haberine göre İtalya'da içerisinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin enkazı bulundu. Arama kurtarma ekipleri 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedenini buldu.

Son dakika |İtalya'daki helikopter kazasından acı haber! 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika... Reuters'in haberine göre İtalya'da içerisinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin enkazı bulundu. Arama kurtarma ekipleri 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedenini buldu.

Detaylar gelecek...

NE OLMUŞTU?

İtalya’da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanından kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları 2. gündür sürüyordu.

{TITLE_STRIP}İtalya'dan üzen haber! 4 Türk'ün içinde bulunduğu helikopter radarda kayboldu! Dışişleri Bakanlığından açıklama

İtalya'dan üzen haber! 4 Türk'ün içinde bulunduğu helikopter radarda kayboldu! Dışişleri Bakanlığından açıklamaİtalya'dan üzen haber! 4 Türk'ün içinde bulunduğu helikopter radarda kayboldu! Dışişleri Bakanlığından açıklamaİtalya'dan üzen haber! 4 Türk'ün içinde bulunduğu helikopter radarda kayboldu! Dışişleri Bakanlığından açıklamaİtalya'dan üzen haber! 4 Türk'ün içinde bulunduğu helikopter radarda kayboldu! Dışişleri Bakanlığından açıklama

Bölge Gündem Editör Ekibi
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