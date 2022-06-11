Son dakika |İtalya'daki helikopter kazasından acı haber! 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Son dakika... Reuters'in haberine göre İtalya'da içerisinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin enkazı bulundu. Arama kurtarma ekipleri 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedenini buldu.
Son dakika... Reuters'in haberine göre İtalya'da içerisinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin enkazı bulundu. Arama kurtarma ekipleri 4'ü Türk 5 kişinin cansız bedenini buldu.
Detaylar gelecek...
NE OLMUŞTU?
İtalya’da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanından kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları 2. gündür sürüyordu.
İtalya'dan üzen haber! 4 Türk'ün içinde bulunduğu helikopter radarda kayboldu! Dışişleri Bakanlığından açıklama