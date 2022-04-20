Son dakika! İYİ Parti'den istifa etmişti! İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı!

Son dakika! İyi Parti'den ayrılan İsmail Ok'un AK Parti'ye katıldığını partinin grup toplantısında açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ailemiz bu ramazan ayında daha da güçlenmiştir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Ok'un partiye katılışını, "Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin diyorum. İnşallah ailemiz bu ramazan ayında daha da güçlenmiştir." sözleriyle duyurdu.

"BU KADAR HEYECANLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

AK Parti'ye katıldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten İsmail Ok, "Çok mikrofon önünde konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum." ifadelerini kullanırken salonda bulunan üyelerin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan İsmail Ok, "Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz 'Azerbaycan ne kadar istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın topraklar bağımsızlığına kavuştu.

Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden içeriden ve dışarıdan tehdit eden hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir." ifadelerini kullanarak, AK Parti'ye katıldı.