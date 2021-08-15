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  3. Son dakika | Kabil'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika | Kabil'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberi... Afganistan Cumhurbaşkanlığı sarayının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından edinilen bilgiye göre Kabil'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Son dakika | Kabil'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberi... 2014'ten yılından bu yana Afganistan'ın Cumhurbaşkanı olan Eşref Gani, vatanını Taliban'a karşı savunacağını söylemesine karşın bir uçakla ülkesini terk etti.

Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığının duyurulması sonrası Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sarayının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından edinilen bilgiye göre Kabil'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Khaama Press ajansının aktardığı habere göre, Taliban'ın başkent Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiğini duyurması sonrası Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil’de akşam saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakan Vekili Abdul Sattar Mirzakval, sokağa çıkma yasağının, karışıklıkları önlemek, şehir sakinlerinin hayatlarını ve malvarlıklarını korumak için uygulandığını belirterek, “Vatandaşlarımızı, saat 21.00’dan sonra evlerinden çıkmamaya ve itidal korumaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

NATO ise, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını duyurdu.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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