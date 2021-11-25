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  3. Son dakika| Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuyu tehdit etmişti! Bıçaklı saldırgan yakalandı!

Son dakika| Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuyu tehdit etmişti! Bıçaklı saldırgan yakalandı!

Son dakika...Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı.

Son dakika| Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuyu tehdit etmişti! Bıçaklı saldırgan yakalandı!

Son dakika...Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olay Kadıköy- Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonrası elinde bıçak bulunan bir şahıs ağıza alınmayacak sözler söyleyip kadına saldırdı.

İstanbul'da Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı. Bıçaklı saldırganın 20 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Son dakika| Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı!

NE OLMUŞTU?

Akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşanan olay yolcuları tedirgin etti.

Kadıköy yönüne gitmekte olan metro, Bostancı Durağında beklediği esnada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Etrafa öfke saçan ve kendini dizginleyemeyen adam yine küfürler ederek metroya bindi ve elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve ağıza alınmayacak sözler söyleyerek "Suratını keserim senin" dedi. Ardından trenden inen saldırgan kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

{TITLE_STRIP}Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tedirgin eden anlar: Suratını keserim senin!

 

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