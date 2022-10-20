Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 20.14'te yerin 5.28 km altında 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 7.4 km derinlikte 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.
ÖĞLE SAATLERİNDE DE DEPREM OLMUŞTU
Öte yandan bugün saat 14.34'te Pazarcık ilçesinde yerin 8.31 km altında 4.5 büyüklüğünde meydana gelmişti.
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 20 EKİM 2022 PERŞEMBE
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
AFAD SON DEPREMLER 20 EKİM 2022 PERŞEMBE
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Ekim 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde: