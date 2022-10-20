Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 20.14'te yerin 5.28 km altında 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 7.4 km derinlikte 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem

ÖĞLE SAATLERİNDE DE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan bugün saat 14.34'te Pazarcık ilçesinde yerin 8.31 km altında 4.5 büyüklüğünde meydana gelmişti.

Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 20 EKİM 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu: Pazarcık ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem

AFAD SON DEPREMLER 20 EKİM 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Ekim 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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