Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 15.10'da yerin 7.47 km altında meydana geldi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımın kaldırılması ise akıllarda soru işareti yarattı. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Pazarcık'ta yaşadıklarını ve sarsıntıyı hissetmediklerini ifade etti.

Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde depremSon dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

İKİ GÜN ÖNCE AYNI BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLDU

Öte yandan Perşembe günü AFAD verilerine göre yerin 8.31 km altında 4.5 büyüklüğünde meydana gelmişti. Aynı gün saat 20.14'te yerin 5.28 km altında 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 22 EKİM 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Son dakika | Kahramanmaraş beşik gibi sallanıyor! Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 22 EKİM 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Ekim 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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