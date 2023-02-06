Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika...AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde hissedildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.

OSMANİYE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, depremde 6 binanın yıkıldığını, 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini 79 vatandaşın yaralandığını ifade etti.

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MALATYA'DA SON DURUM

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

BAKAN SOYLU, DEPREMDEN ETKİLENEN İLLLERİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Sabah saat 04.17 civarında 7.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli bir deprem oldu. Etkilenen iller Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz, jandarma, Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay ekiplerimiz görevlerinin başında ilgili bölgelere sevk ediliyor” ifadelerini kullandı.

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Bakanların hasar meydana gelen illere gideceğini söyleyen Bakan Soylu, “Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber yola çıkıyoruz. Kahramanmaraş’a ben gideceğim Hatay'a Tarım Bakanımız gidecek, Gaziantep’e Murat Kurum, Osmaniye’ye Gençlik ve Spor Bakanı gidecek, Adıyaman’a Ulaştırma Bakanı İstanbul’dan şu anda geçiyor. Malatya’ya ise Kültür ve Turizm Bakanı gidecek. Sağlık Bakanımız ise buraya intikal ediyor” şeklinde konuştu.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam edebilmesi için uyarılarda bulunan Bakan Soylu, “Bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Öncelikle ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önemli. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye’de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var cep telefonlarını deprem bölgesi haricinde kullanmamaları ve hatları meşgul etmemeleri. Özellikle sosyal medyada dezenformasyonlar bu saatte hem yanıltıcı hem meşgul edici ve milletimizi üzen bir noktaya getirmektedir. Bu vesileyle bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyata hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bilgi aldıkça AFAD merkezinden İletişim Başkanlığı gün boyunca vatandaşlarımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar bildireceklerdir. En büyüğü 6.6 olan 22 artçı deprem oldu. 6.6 büyük bir depremdir bu yüzden hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve şu anda bahsettiğim bölgelerde de mümkün olduğunca dışarıda durulması durumun esasıdır. Şu kuvvetli artçı depremler bir şekilde sonlansın biz bu ikinci ikazı buradan gerçekleştirene kadar Fuat Oktay burada kalacak görev paylaşımı yaptık. Şimdi bizde bütün ekiplerle beraber yola çıkıyoruz” ifadelerine yer verdi.

AFAD: 76 CAN KAYBI, 440 YARALI

AFAD'dan saat 06.30 itibarıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir.

Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir.

Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

FUAT OKTAY: 284 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 23 KİŞİ YARALANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın saat 10.00 itibarıyla yaptığı açıklamasına göre depremde 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 23 kişi yaralandı.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere.

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz.

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can.

Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var.

Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var.

Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız.

Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var.

Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya'da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 912 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ, 5 BİN 385 KİŞİ YARALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.00'de AFAD Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Erdoğan depremdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Deprem geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor.

Suriye'de de ciddi yıkımlar olduğu anlaşılmıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanı sıra onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

"9 BİN PERSONEL ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YÜRÜTMEKTE"

TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmalarında eğitime sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Hali hazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgedeki gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla iletişime geçerek takibe aldık. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Ülkemizin 4 bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi sevk ediliyor. Gönderilen yardım ve arama kurtarma ekiplerine vatandaşlarımızda yardımcı oluyor.

DEPREMDEKİ SON DURUM

Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir.

Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı yönetilmesi önem taşıyor.

Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir.

45 ÜLKE YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU

Uluslararası yardım için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB'nin yanı sıra 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

AFAD BAŞKANI SEZER ACI HABERİ VERDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan saat 14.20 itibarıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"06.02.2023 tarihi 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Ayrıca Elbistan Merkezli saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiştir.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250 Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216 ‘dır.

Şimdiye kadar toplam 2824 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya’ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker gönderilmiştir.

Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir.

Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Malatya ve Adana havalimanları Uluslararası Yardım Çağrısı için toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Hollanda, Azerbaycan, İngiltere İNSARAG Ağır Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinden yardım teklifi alınmıştır. Adana’dan Hatay’a 4 ABD helikopteri ile personel taşınması planlanmıştır. Azerbaycan’dan Türkiye’ye 179 arama kurtarma personeli gönderilecektir.

Afet Enerji Grubu

Afet Enerji grubundan alınan ilk bilgilere göre Hatay/Hassa ve Kırıkhan bölgelerine doğalgaz verilememektedir.

BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur.

Gaziantep Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin doğalgaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir.

27 merkeze elektrik verilememektedir.

Osmaniye Bahçe-Düziçi, Kahramanmaraş şehir merkezi, Malatya; Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol bölgelerine elektrik verilememektedir.

Afet Haberleşme Grubu

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Adıyaman illerinde mobil haberleşmede saha ve enerji kesintileri meydana gelmiştir.

Deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörler ile ekipler sevk edilmiştir.

Bölgede haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura/borç vb. nedenlerle kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışmalar başlatılmıştır.

80 uydu vsat iletişim terminali bölgeye sevk edildi.

Afet Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu

TAMP kapsamında İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan ekipler bölgeye yönlendirilmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı iş makinaları ve operatörler bölgeye yönlendirilmiştir.

Ankara ve Konya İl Müdürlükleri ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Afet Arama ve Kurtarma Grubu

Bölgeye toplam 9698 Arama Kurtarma Personeli, 216 araç sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Hatay’dan 60, İskenderun’dan 50, Mersin’den 25 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca TCSG Yaşam Gemisi İskenderun limanında, 2 helikopter ise Antalya Havalimanı’nda hazır beklemektedir.

JÖAK’tan 130 kişilik JAK grubu mobil harekat merkezi, mobil komuta merkezi (2), mobil mutfak (1), mobil fırın Kahramanmaraş iline sevk edilmiştir. Jandarma Lojistik Komutanlığı’ndan (30) Unimog kamyon, 2 Yaşam Alanlı Komuta Kontrol Aracı, 7 binek aracı, 2 mobil mutfak ve 1 adet Mobil Fırın Kahramanmaraş iline intikale başlamıştır. Batı ilindeki tüm Komando birlikleri, JAK ve Trafik Timleri Kahramanmaraş iline görevlendirilmiştir.

Afet Barınma Grubu

Düzce’den 10080, Ankara’dan 9038, Manisa’dan 10080, İstanbul’dan 13579, Adana’dan 1008, Kırıkkale’den 1680, Sivas’tan 1680, Muğla’dan 2807 ve diğer çevre illerden de olmak üzere toplam 300.000 battaniye afet bölgesine sevk edilmiştir. Ayrıca 19772 adet yaşam çadırı, 24172 adet yatak, 47176 adet yastık çarşaf, 1106 mutfak seti gönderilmiştir.

Afet Beslenme Grubu

Türk Kızılayı’ndan 76 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 4 mobil aşevi, 4 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 10 afet müdahale merkezi 70 şube ile 131 araç ve 365 personel alana intikal etti. Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi.

Afet Psikosoyal Destek Grubu

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 730 personel ve 50 araç sevk edilmiştir.

Afet Ulaşım Altyapı Grubu

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay Havalimanları hasar nedeniyle uçuşa kapalıdır. Divriği-Çetinkaya arası demiryolu 04.40 itibarıyla tren trafiğine kapalıdır.

Afet İletişim Grubu

Afet İletişim Grubu çalışmaları kapsamında; kurumlar arası koordinasyon ve bilgi akışı sağlanmakta, kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek ve söylem birliğini güçlendirmek üzere resmi açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları koordine edilmektedir.

Kurumsal hesaplardan dezenformasyonla mücadele kapsamında resmi açıklamaların takip edilmesine yönelik gerekli uyarılar yapılmıştır.

Ulusal ve uluslararası medyanın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamasına göre deprem can kaybı 1121'e, yaralı sayısı ise 7 bin 634'e yükseldi. 2 bin 834 bina yıkıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023 tarihi 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Ayrıca Elbistan Merkezli saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiştir.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 1121 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 7634 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216, görevlendirilen iş makinesi 1511 ‘dır.

Şimdiye kadar toplam 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya’ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker gönderilmiştir. Kayseri’den Malatya Akçadağ’a 200 kişilik askeri birlik gönderilmiştir.

Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir.

Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 50 ülkeden toplam 62 ekip yardım teklifinde bulunmuştur."

CAN KAYBI SAYISI YÜREKLERİ YAKTI

AFAD Başkanı Sezer'in açıklamasına göre can kaybı 1498'e yükseldi, 8 bin 533 kişi yaralandı.

FUAT OKTAY, SON DURUMU AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.

Oktay şunları söyledi:

"2 depremde 145 artçı deprem yaşadık. 3'ü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. Çalışmalarımız sık aralıklarla paylaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Şu anda Külliye'de afet yönetiminin başındadır.

Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız, 700 yaralımız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden, 1003 yaralımız var. Adıyaman'da 20 kayıp, 200 yaralımız, Diyarbakır'da 46 vefat, 557 yaralımız var. Urfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız mevcut. Antep'te 309 kaybımız, 1497 yaralımız. Kilis'te 13 kaybımız, Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız mevcut. Malatya'da 106 kaybımız 1941 yaralımız var. Elazığ'da 6 yıkılan binamız. 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9733 kişi yaralandı. 3471 bina yıkıldı. Sahada toplam 9698 arama kurtarma personeli bulunmakta. 14 bin 720 personelle sahadayız.

Biz de arama kurtarma ve her türlü yardımlarla ilgili çalışmalarımızı yürütürken yeni afetlere sebebiyet vermemeyle ilgili hassas davranıyoruz. Okullarımız 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Gerek yurt, pansiyon, kapalı spor salanlarında barınma amaçlı değerlendirilecek. 12 ili kapsayan üniversitelerimizde YÖK eğitime ara vermiş durumda. Doğrudan etkilenen 10 ilde kalan enkaz olmayan, görevli bulunmayanların o illerden dışarı çıkmalarını arzu ediyoruz. Diğer illerimize geçtiklerinde şehrin girişinde gerekli bürolar kurularak yönlendirme yapılacaktır. Gerek çadır, ısıtıcı, yatakla alakalı mevcut illerimizde lojistik depolarında olanlar vardı, diğer illerinden de sevk ediyoruz. Ulaşmayan varsa yolda olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini arzu ederim. Sahra mutfakları, aş evleri ikram araçlarıyla illerimizde beslenme merkezleri kurulmuş durumda."