Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 11.49'da Van'ın Gürpınar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.0 km altında kaydedildi.

Deprem AFAD verilerine göre ise Başkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana geldi, depremin derinliği 12.01 km olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Eylül 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.