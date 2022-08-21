Son dakika! Kartal sahilinde bomba alarmı! Olay yerine SAS ekipleri çağrıldı!

İstanbul Kartal sahilinde vakit geçiren vatandaşlar, kıyıdan 3 metre uzaklıkta el bombası olduğunu iddia edince bölgeye SAS ekipleri sevk edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Kartal sahilinde bomba alarmı! Olay yerine SAS ekipleri çağrıldı!

İstanbul Kartal sahilde ilginç dakikalar yaşandı. Denize yüzmeye gelen vatandaşlar, kıyıdan 3 metre uzaklıkta el bombası olduğunu iddia edince bölgeye polis ve SAS ekipleri sevk sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, SAS ekiplerinin olaya müdahalesi devam ediyor.

Son dakika! Kartal sahilinde bomba alarmı! Olay yerine SAS ekipleri çağrıldı!

“EL BOMBASI OLDUĞUNU FARK ETTİK”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan, “Denizde sarılı bir şekilde bulunan el bombası olduğunu fark ettik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Onlar da adrese geldi. Şimdi de SAT ekipleri bekleniyor” diye konuştu.

detaylar gelecek...

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