3 kızını başlarından vurarak öldürmüştü! "Kendimi kaybettim" şeklinde ifade veren müezzinin cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi!

Geçen sene 21 Ağustos'ta Trabzon Of'ta gerçekleşen olayda, müftülüğe bağlı müezzin olarak görevli E. G., 11 yaşındaki kızı Yaren, 7 yaşındaki kızı Hiranur ve 4 yaşındaki kızı Elif Göktaş'ı silahla başlarından vurarak öldürmüştü. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 3 kızını vurarak öldürdüğünü ihbar etmiş, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirilmişti. Ekiplerin gelmesinin ardından olay yerinde, silahla birlikte kızlarının başında beklerken bulunan E. G. tutuklanarak gözaltına alınmış, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yönlendirilmişti.

E. G. için hazırlanan mahkeme iddianamesi kabul edildi ve "Alt soyu kasten öldürme" suçundan yargılanan müezzinin, yapılan testler sonucu cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilerek 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

"EŞİMLE ARAMIZDA GEÇİMSİZLİK VARDI"

E. G. verdiği ifadede, eşi çalışmak istediği ve kendisi de bunu istemediği için aralarında sıkıntılar olduğunu, tartışma yaşadıklarını ve problemin nedeninde bunun olduğunu söyleyerek, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Soruşturma devam ederken müezzinin eşi S. G., boşanma davası açtı ve çift tek celsede boşandı. Eşiyle arasındaki problem yüzünden kızlarının kendisinden uzaklaştığını ifade eden E. G., "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hâlâ hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" dedi.