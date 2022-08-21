İlahiyatçı-felsefeci Prof.Dr. Şahin Filiz: “İslam’da ve Kur’an’da tesettür yok”

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt'un, Diyanet TV canlı yayınına Prof. Dt. Şahin Filiz konuk oldu. Bozkurt'un kendisine yönelttiği "Doğru tesettür nasıl olmalı?" sorusuna Filiz'den "İslam'da ve Kur'an'da tesettür yok." şeklinde yanıt geldi. Ayet-i kerimeyi inkar eden Filiz'in İlahiyatçı ünvanına sahip olması dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Ayete uydurma diyen Filiz, "Kimin hangi ayda nasıl giyineceğine dair hiç bir nas yoktur. Giyim-kuşam örfe, toplumsal kurallara ve kişilerin tercihlerine göre ortaya çıkar. Tesettür kavramı Kuran’da geçmiyor, kadınların nasıl örtüneceği konusunda açık ve belirgin bir hüküm bulunmuyor. ‘Allah ile aldatma’ aşaması kadınlarımızı, Kuran’da olmayan ‘tesettür’ uydurmasıyla baskı altına almakla başladı." şeklinde yanıt verdi.

Filiz'e sosyal medya kullanıcılarından "Unvanları elinden alınmalı" şeklinde tepkiler geldi.