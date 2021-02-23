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  3. Son dakika: Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu ile yollar ayrıldı!

Son dakika: Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi... Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu’nun sözleşmesi, Rumen teknik adamın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Son dakika: Kayserispor’da teknik direktör Dan Petrescu ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi... Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada teknik direktör Dan Petrescu'nun ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Hes Kablo Kayserispor, Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkmış, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet almıştı...

DAN PETRESCU KİMDİR?

Dan Petrescu, Rumen asıllı defans pozisyonunda görev yapmış eski futbolcu ve teknik direktördür.

Dan Petrescu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilrsiiniz...

Dan Petrescu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Dan Petrescu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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