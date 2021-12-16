Uluslar Ligi Kura Çekimi canlı izle | UEFA TV canlı yayın izle linkiSüper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te Farioli dönemi sona erdi!Francesco Farioli kimdir, nereli, kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Francesco Farioli Fatih Karagümrük ile yollarını mı ayırdı?Daniş isminin anlamı nedir, Daniş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika: 16 Aralık 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuÇavlı isminin anlamı nedir, Çavlı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!Böken isminin anlamı nedir, Böken ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şükrü Köksal Ünlü kimdir? | Galatasaray genel sekreteri Köksal Ünlü istifa mı etti?Bitek isminin anlamı nedir, Bitek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Kıyaslama yaptı! Bakan Nebati'den flaş asgari 'asgari ücret' açıklaması

Son dakika | Kıyaslama yaptı! Bakan Nebati'den flaş asgari 'asgari ücret' açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücret zammı sonrası yaptığı açıklamada , 2003 yılı ile 2022 asgari ücreti arasında kıyaslamada bulundu.

Son dakika haberi... .Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 50.54 seviyesinde artırılarak 4 bin 253 TL olduğunu duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak "Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022'de 62 kg dana eti alacak. 2003'te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022'de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022'de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022'de 489 litre benzin alabilecektir" ifadelerini kullandı.

yu.jpg

{TITLE_STRIP}Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıkladı! Yeni asgari ücret 4 bin 250 TL oldu

.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT