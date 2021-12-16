Son dakika | Kıyaslama yaptı! Bakan Nebati'den flaş asgari 'asgari ücret' açıklaması

Son dakika haberi... .Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 50.54 seviyesinde artırılarak 4 bin 253 TL olduğunu duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak "Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022'de 62 kg dana eti alacak. 2003'te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022'de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022'de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022'de 489 litre benzin alabilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıkladı! Yeni asgari ücret 4 bin 250 TL oldu

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