Son dakika | Korku dolu anlar! THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı, yolcular tahliye edildi

Son dakika... Türk Hava Yollarının İstanbul - Hatay seferini yapan yolcu uçağının iniş sırasında lastiği patladı, yolcular tahliye edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır.

Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika | Korku dolu anlar! THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı, yolcular tahliye edildi

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