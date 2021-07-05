SON DAKİKA! Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İki metrobüs çarpıştı, yaralılar var!
Son dakika haberi... İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan çarpan metrobüs ile meydana gelen kazada, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Son dakika haberi... İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cennet Mahallesi'ndeki metrobüs durağında, yolcuları taşıyan iki metrobüsün karıştığı kazada, 24 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
DURAĞA YANAŞAN METROBÜSE ÇARPTI
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
SEFERLER AKSADI
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken metrobüs seferleri de aksadı.