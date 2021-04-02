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  3. Son dakika | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Son dakika | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Son dakika haberi... Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kuyucak Kaymakamı Kurt'un ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Son dakika haberi...Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un yakınları ondan uzun süre haber alamadıkları için polise ihbarda bulundu. Kaymakam Kurt'un cep telefonu sinyalinden yerini bulan ekipler bölgede araştırma yaptı.

Polis ekipleri, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cansız bedeni ile karşılaştı. 

Akşam saatlerinde kendisine ait özel aracıyla Didim'e gittiği öğrenilen Yılmaz Kurt'un saat 19.00 sıralarında koruması ve şoförüne "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj attığı öne sürüldü.

Didim'de ormanlık bir alana yakın yerde ölü bulunan Yılmaz Kurt'un hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü. Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.  Kuyucak Kaymakamı Kurt'un ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.

YILMAZ KURT, İNTİHAR MI ETTİ?

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un beylik silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Kurt'un ölümünün nedeninin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olayı haberi alır almaz Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü de Kuyucak'ta Kaymakamlık lojmanına gitti. Kurt'un ailesine intihar bilgisi doktor nezaretinde verildiği öğrenildi.

YILMAZ KURT KİMDİR?

Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Trabzon Çaykara'da dünyaya geldi.

Yılmaz Kurt, hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Yılmaz Kurt kimdir? Nereli? | Yılmaz Kurt öldü mü? | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt neden öldü?Yılmaz Kurt kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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