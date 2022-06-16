Son dakika: KYK kredi borcu yapılandırma, af var mı? KYK borçları silinecek mi 2022 ? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi alan öğrenciler, kredi borçlarına af gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Mezuniyetin ardından 2 yıl sonra yapılan KYK kredi geri ödemelerini yapamayan öğrenciler, borç affı ya da yapılandırma olup olmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor.

KYK KREDİ BORCU YAPLANDIRMA, AF VAR MI?

KYK öğrenim kredisi borçlarına yapılandırma ya da af açıklaması bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama yapılır yapılmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

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