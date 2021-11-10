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  3. Son dakika... Meral Akşener'in de bulunduğu konvoyda kaza meydana geldi!

Son dakika... Meral Akşener'in de bulunduğu konvoyda kaza meydana geldi!

Son dakika... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenaze töreninden İstanbul'a dönmekte olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza meydana geldi.

Son dakika... Meral Akşener'in de bulunduğu konvoyda kaza meydana geldi!

Son dakika... Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş (56) bugün defnedildi. Yavaş’ın kardeşinin cenaze töreninden İstanbul'a dönmekte olan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyu kaza yaptı. Kazanın Beypazarı’ndan dönen konvoyun önüne köpek çıkması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Köpeğin yola çıkmasıyla birlikte İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı yoldan çıktı. Olayda ciddi tehlike atlatılırken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

 

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