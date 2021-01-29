SON DAKİKA! Merkez Bankası açıkladı: FAST sisteminde limit 1000 TL oldu!

Son dakika haberi... Merkez Bankası, FAST sistemi ile ilgili yeni gelişmeyi resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, FAST Sisteminde ilk aşamada 50 TL olan işlem üst limitinin kademeli artışla 1.000 TL'ye yükseltildiği bildirildi.

Merkez Bankası (TCMB) yeni ödeme sistemi FAST'in pilot uygulamanın ardından kullanıma açıldı. FAST sistemi ile, vatandaşlar para transferlerini bankalar arası 7/24 saniyeler içerisinde gerçekleştirebililiyor.

"9 MİLYON ANLIK ÖDEME YAPILDI"

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.

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Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır.

KARAKODLU ÖDEME

Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.

Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."