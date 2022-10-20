Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından kimyasal silah açıklaması: Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Milli Savunma Bakanlığından kimyasal silah açıklaması: Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK destekçileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığını öne sürmüştü. Söz konusu iddiaların ardından Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi artan bir şiddet ve tempoda azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ‘kimyasal silah’ kullanıldığına” yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir.

Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur.

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

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