Son dakika | Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'ten göğsümüzü kabartan başarı
Son dakika haberi... Avrupa Halter şampiyonasında Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek koparmada Bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
Son dakika haberi... Avrupa Halter şampiyonasında Mlli sporcu Muhammed Furkan Özbek koparmada Bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
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MUHAMMED FURKAN ÖZBEK KİMDİR?
Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
Muhammed Furkan Özbek hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
Muhammed Furkan Özbek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?