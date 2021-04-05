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  3. Son dakika | Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'ten göğsümüzü kabartan başarı

Son dakika | Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'ten göğsümüzü kabartan başarı

Son dakika haberi... Avrupa Halter şampiyonasında Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek koparmada Bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

Son dakika | Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'ten göğsümüzü kabartan başarı

Son dakika haberi... Avrupa Halter şampiyonasında Mlli sporcu Muhammed Furkan Özbek koparmada Bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

Ayrıntılar geliyor...

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK KİMDİR?

Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

Muhammed Furkan Özbek hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Muhammed Furkan Özbek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Muhammed Furkan Özbek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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