Son dakika | Milyonlarca emekli bekliyordu! Ramazan bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması sonrası emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2018'de başlayan emeklilere ikramiye uygulaması ile yılda iki kere emekli vatandaşlara ödeme yapıldığı anımsatıldı.

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı aktarılan açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

"4/A'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/B'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/C'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek."

İKRAMİYELER 1100 TL OLARAK ÖDENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 19 Nisan'da NTV canlı yayınında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı ikramiyeleri için, "Bunu bayramdan önce ödeyeceğiz. 28 veya 29 Nisan'da mutlaka ödenecek. İkramiyenin toplam maliyeti iki bayramda yaklaşık 25 milyar lira. Yani çok büyük bir rakam. Bugünkü ekonomik şartlar içerisinde bireysel olarak bakıldığı zaman 1100 lira ama kamu bütçesindeki karşılığı 25 milyar liradır. Petrolü, doğal gazı devlet sübvanse ediyor. Düşük gelir gruplarına daha fazla sübvanse ediyor ama buna rağmen çok yüksek. Neden, dışarıdan gelen bir kaynak, dövizle alıyoruz. Dünyada enerji fiyatları yükseldi ama bizde daha fazla yükseldi. Çünkü bizde dolardaki dalgalanmanın da yansımasıyla yükseldi. Yani bu 25 milyar, ilave bir 25 milyar lira daha diyelim. İlave 25 milyarı götürüp benzin ya da doğal gaz sübvansiyonu için kullansak, bu fiyatları yarı yarıya düşürebilecek bir rakamdır." demişti.