Son dakika| Milyonları ilgilendiren gelişme: Bakan Bilgin'den asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın görüşmelerinden çıkacak sonucu merakla beklediği asgari ücret, çalışmaları süren 3600 ek gösterge ve mağduriyetleri oluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında yürütülen çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Bilgin gündeme olan konular hakkında çalıştıklarını dile getirerek," Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgili diğer bakanlıklarla ve sendikalarla sonuçları paylaşacağız. Daha sonra da bir araya gelip kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Bilgin ve memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda," Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri hakkında konuşan Bakan Bilgin, Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanacağını anımsatarak," Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAMASI

Asgari ücretten vergi alınmaması konusunda bir çalışmalarının olduğunu dile getiren Bakan Bilgin, "Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli." açıklamasında bulundu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında şunları söyledi:

"Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasına gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu çalışmalarımız bitince başka bakanlıkları da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız."

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