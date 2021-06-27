Son dakika | Mostafa Mohamed sakatlanarak oyundan çıktı

Son dakika haberi... Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'e karşı oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerlsine çağrılmasını işaret etti.

Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.