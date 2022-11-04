Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu

Alınan bilgilere göre Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre hain saldırıda İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan(30), şehit oldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstimlak Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehidin acı haberi Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde oturan annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan'a askeri yetkililer tarafından verildi. 5 yıllık asker olduğunu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini alan yakınları eve geldi.

2 YILLIK EVLİYDİ

Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın eşi Şerife Akçağlayan ile 2 yıllık evli oldukları öğrenildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da acı haberi sosyal medya hesaplarından aile başsağlığı dileyerek duyurdu.