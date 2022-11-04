Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roket saldırısı sonucu İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehit olduğunu duyurdu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu

Alınan bilgilere göre Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre hain saldırıda İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan(30), şehit oldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstimlak Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehidin acı haberi Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde oturan annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan'a askeri yetkililer tarafından verildi. 5 yıllık asker olduğunu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini alan yakınları eve geldi.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu

2 YILLIK EVLİYDİ

Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın eşi Şerife Akçağlayan ile 2 yıllık evli oldukları öğrenildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da acı haberi sosyal medya hesaplarından aile başsağlığı dileyerek duyurdu.

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olduSon dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu

İlgili Haberler
Bahisçilere kötü haber! Sanal devriye neticesinde 679 internet sitesine erişim engeli geldi!
Bahisçilere kötü haber! Sanal devriye neticesinde 679 internet sitesine erişim engeli geldi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca, İzmir depremindeki yaralıların sağlık durumunu açıkladı
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca, İzmir depremindeki yaralıların sağlık durumunu açıkladı
Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var
İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı
İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
Son Haberler
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Uzmanlardan altın yatırımcılarına müjdeli haber! "Alım fırsatı olabilir"
Uzmanlardan altın yatırımcılarına müjdeli haber! "Alım fırsatı olabilir"
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
İstanbullular için uyarı! Bugün o ilçe ve mahallelerde elektrikler kesilecek! İşte 4 Kasım 2022 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler...
İstanbullular için uyarı! Bugün o ilçe ve mahallelerde elektrikler kesilecek! İşte 4 Kasım 2022 Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'ta! Paylaşımları milyonlara ulaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'ta! Paylaşımları milyonlara ulaştı!
Özel Bayındır Hastanesi hakkında yeni gelişme! O çalışanlar hakkında karar verildi!
Özel Bayındır Hastanesi hakkında yeni gelişme! O çalışanlar hakkında karar verildi!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var
İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı
İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı
Taşlar yerine oturuyor! CHP'li Lüftü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinin sebebini açıkladı!
Taşlar yerine oturuyor! CHP'li Lüftü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinin sebebini açıkladı!
Öğrenim kredisi ve Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi Meclis'ten geçti!
Öğrenim kredisi ve Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi Meclis'ten geçti!
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?