MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan bir üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından 6 Kasım 2022 Pazar günü taciz ateşi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Söz.Er Mustafa Öztürk ve P.Söz.Er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.