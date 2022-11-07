MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine terör örgütü mensplarınca düzenlenen taciz ateşinde Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in şehit olduğunu açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan bir üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından 6 Kasım 2022 Pazar günü taciz ateşi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Söz.Er Mustafa Öztürk ve P.Söz.Er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu

İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Mersin'e şehit ateşi düştü! Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu!
Mersin'e şehit ateşi düştü! Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sözcü - Ekrem İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!
Sözcü - Ekrem İmamoğlu gerginliğinin nedeni ortaya çıktı! Ambargo kararını o isim vermiş!
Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!
Bakan Süleyman Soylu duyurdu! Bursa’da büyük uyuşturucu operasyonunu! Çok sayıda gözaltı var!
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu
Son Haberler
Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih...
Bütün tahminleri doğru çıkmıştı, şimdi de kıyametin tarihini verdi! Peki kıyamet ne zaman kopacak? İşte korkutan o tarih...
Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!
Hasta almaya gidiyorlardı! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı!
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
Vahit Kirişçi: "2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar"
Vahit Kirişçi: "2023'te ihracat hedefimiz Allah izin verirse 35-36 milyar dolar"
Bolu'da feci kaza! 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi...
Bolu'da feci kaza! 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi...
Çok Okunanlar
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da feci kaza! Hafif ticari araç, otomobil ve traktöre çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Meteorolojiden üst üste uyarılar! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor! İşte il il hava durumu
Meteorolojiden üst üste uyarılar! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor! İşte il il hava durumu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
Kabine kritik konular için toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yüzlü değil, beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yüzlü değil, beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız”
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Bizim önümüzdeki seçimi nasıl kazanırız gibi bir telaşımız yok"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Bizim önümüzdeki seçimi nasıl kazanırız gibi bir telaşımız yok"
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"