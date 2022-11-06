Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde , BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak P. Uzm. Çvş. Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!

2 AY ÖNCE EVLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ

24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit olduğu haberi yetkililer tarafından Konya’nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir şehit haberi daha geldi. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

BİR ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da yola çıkacakların dikkatine! Valilik tek tek açıkladı: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
İstanbul'da yola çıkacakların dikkatine! Valilik tek tek açıkladı: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu! Gaziray için müjdeyi verdi: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu! Gaziray için müjdeyi verdi: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak!
AFAD duyurdu! İzmir'in Buca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! İzmir'in Buca ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem!
Muharrem İnce altılı masayı eleştirdi, CHP'ye çattı: "Demokrasi olsaydı ben ayrılmazdım"
Muharrem İnce altılı masayı eleştirdi, CHP'ye çattı: "Demokrasi olsaydı ben ayrılmazdım"
Son Haberler
Döviz kurlarından düşüş atağı! Dolar güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurlarından düşüş atağı! Dolar güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın yükselmeye devam ediyor! Gram altın haftanın son gününe nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları
Altın yükselmeye devam ediyor! Gram altın haftanın son gününe nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Meyase isminin anlamı nedir, Meyase ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Meyase isminin anlamı nedir, Meyase ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hazımsızlıkları bitmek bilmiyor! Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya çağrısı: "Doğrudan bir tehdit oluşturuyor"
Hazımsızlıkları bitmek bilmiyor! Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya çağrısı: "Doğrudan bir tehdit oluşturuyor"
İstanbul Avcılar'da ortalık karıştı! Gözü dönen sürücü, İETT şoförüne çekiçle saldırdı!
İstanbul Avcılar'da ortalık karıştı! Gözü dönen sürücü, İETT şoförüne çekiçle saldırdı!
Çok Okunanlar
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Meteoroloji açıkladı! Beklenen yağış geliyor! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! Beklenen yağış geliyor! İşte il il hava durumu...
Abuzar isminin anlamı nedir, Abuzar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Abuzar isminin anlamı nedir, Abuzar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Dirlik isminin anlamı nedir, Dirlik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Dirlik isminin anlamı nedir, Dirlik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? AK Parti'den açıklama var!
İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? AK Parti'den açıklama var!
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu