Bahisçilere kötü haber! Sanal devriye neticesinde 679 internet sitesine erişim engeli geldi!

Sanal devriye faaliyetlerini yürüten Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis, fuhuş içerikli paylaşım yapıldığı ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 679 internet sitesine erişim engeli getirdiğini duyurdu.

"ERİŞİM ENGELLEMESİ SAĞLANMIŞTIR"

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde açık kaynak araştırma faaliyetleri çerçevesinde 4 bin 613 sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 481 internet sitesi, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 198 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır”