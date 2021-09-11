Son dakika | MSB duyurdu! İdlib'de 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki arama ve tarama faaliyetleri sonrası intikalde olan unsurlara saldırı yapıldığı ifade edildi. Açıklamada," Yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

ŞEHADET HABERİ ACI AİLESİNE ULAŞTI

Öte yandan hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 25 yaşındaki Demir'in şehadet haberini, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden babası Duran ile annesi Durkadın Demir'e verdi.

Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.