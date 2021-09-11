Oğulcan Engin ile Ala Tokel aşk yaşamaya başladı!Son dakika | Fahrettin Koca haritayı paylaştı: İşte il il 100 bin nüfusta vaka sayılarıŞehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli?Son dakika | MSB duyurdu! İdlib'de 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandıSon dakika | 28 Şubat davasında ceza alan generallerin rütbeleri söküldüSON DAKİKA! MEB'den mevzuata aykırı okul nakline ilişkin açıklama!Kenan Doğulu ve Beren Saat'in katıldığı düğün dikkat çektiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Ertuğrul Soysal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ertuğrul Soysal evli mi, kaç çocuğu var?İnto The Night'a transfer olan Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü belli oldu! Çok şaşıracaksınız!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MSB duyurdu! İdlib'de 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika | MSB duyurdu! İdlib'de 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki unsurlara yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Son dakika | MSB duyurdu! İdlib'de 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki arama ve tarama faaliyetleri sonrası intikalde olan unsurlara saldırı yapıldığı ifade edildi. Açıklamada," Yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi. 

ŞEHADET HABERİ ACI AİLESİNE ULAŞTI

Öte yandan hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 25 yaşındaki Demir'in şehadet haberini, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden babası Duran ile annesi Durkadın Demir'e verdi.

Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.

e-rzrqxeaalvjl-001.jpg

20210911-2-49983342-68657420.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT