Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verilirken şehitlerimizin isimleri de belli oldu. Hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe şehit düştü.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MÜCAHİT SINIRTEPE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

İdlib'deki hain saldırıda şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin şehadet haberi Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şehidin 2 ay önce evlendiği öğrenilirken Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırının ardından sosyal medya hesabından ’Allah’ım sen bize şehitliği nasip et’ paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.