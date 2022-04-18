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  3. Son dakika |MSB duyurdu! Pençe - Kilit Operasyonu'nda 4 asker yaralandı, 19 terörist öldürüldü

Son dakika |MSB duyurdu! Pençe - Kilit Operasyonu'nda 4 asker yaralandı, 19 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe - Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğinin sağlanması için dün gece Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığı anımsatıldı. 

Açıklamanın devamında operasyonunun planlandığı şekilde başarılı olarak devam ettiği aktarılarak," Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargâhları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek." denildi. 

Son dakika |MSB duyurdu! Pençe - Kilit Operasyonu'nda 4 asker yaralandı, 19 terörist öldürüldü

"4 KAHRAMAN SİLAH ARKADIŞIMIZ YARALANDI"

Operasyonda 4 askerin yaralandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hâle getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artıracağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."

Son dakika |MSB duyurdu! Pençe - Kilit Operasyonu'nda 4 asker yaralandı, 19 terörist öldürüldü

{TITLE_STRIP}MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Operasyonu başlatıldı! Komandolar ve Özel Kuvvetler sahaya indi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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