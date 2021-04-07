SON DAKİKA! Muhafız Alayı davasında karar açıklandı: FETÖcülere ceza yağdı!

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış, Muhammet Tanju Poshor ve darbe bildirisini okutan eski yarbay Ümit Gençer'in de aralarında bulunduğu 497 sanığın yargılandığı davada bugün karar açıklandı.

POSHOR'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin görülen davada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kosova'dan darbe için gelerek, TRT binasını işgal edip sözde darbe bildirisinin okunmasını sağlayan eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

CEZALAR AÇIKLANIYOR

15 Temmuz'da eski başyaver Ali Yazıcı ile Ankara'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'e gitmek için yola çıktığı belirtilen eski yarbay Emin Güven'e , 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası ile 'Cumhurbaşkanına suikaste yardım' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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FEDAKAR AKÇA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

TRT işgalini yöneten eski kurmay Albay Poshor ile TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay Yarbay Ümit Gençer ve dönemin alay komutanı eski kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış hakkında bin 512 yıl hapis cezası istenmişti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek davada mahkeme heyeti 104'ü tutuklu, 11'i firari 497 sanık hakkında kararı açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davanın ilk duruşması 10 Ekim 2017'de başlamıştı. 2020'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, cumhuriyet savcısı 90 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan birer kez, eski Albay Muhammet Tanju Poshor ile eski Yarbay Emin Güven için aynı zamanda 'Cumhurbaşkanına suikast' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.

BİN 512'ŞER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada, sanıklardan 134'ü hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 20'şer yıla, 9 sanık hakkında ise 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemişti. TRT işgalini yöneten eski kurmay Albay Poshor ile TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay Yarbay Ümit Gençer'in aynı zamanda, 65 TRT çalışanına yönelik 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 10 kişiye yönelik 'Kasten yaralama' ve 'Kurumda meydana gelen zararlara ilişkin mala zarar verme' suçlarından da toplam bin 512'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan dönemin alay komutanı eski kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da alayın işlediği suçların hepsinden sorumlu olduğu gerekçesiyle yine bin 512 yıla kadar hapsi istenirken Cumhuriyet Savcısı, çoğu er 264 sanık hakkında ise beraat talebinde bulunmuştu.

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