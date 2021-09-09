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  3. Son dakika | Müteahhitlerden çimento fiyatlarının artmasına boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Son dakika | Müteahhitlerden çimento fiyatlarının artmasına boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Son dakika... Çimento fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle boykot kararı alan müteahhitler, inşaatları 24 Eylül'e kadar durdurdu.

Son dakika | Müteahhitlerden çimento fiyatlarının artmasına boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Son dakika... Çimento fiyatlarında yaşanan fiyat artışları sonrası müteahhitler flaş bir karar alarak inşaatları durdurma kararı aldılar. Buna göre tüm Türkiye'de İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonuna (İMKON) bağlı olan derneklere bağlı müteahhitler 24 Eylül'e kadar iş bırakma kararı aldılar.  Söz konusu boykotun devam edip etmeyeceği ise bilinmiyor. 

Öte yandan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, 3 Eylül'de gerçekleştirilen basın açıklamasında 15 günlük iş bırakma çağrısında bulunmuştu.

 

{TITLE_STRIP}İnşaat çimento fiyatları 2021 ne kadar? Çimento toptan ve perakende fiyatı kaç TL? Gri, beyaz çimento fiyatları 2021

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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