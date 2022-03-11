Son dakika | NATO Sekreteri Stoltenberg'ten kritik Türkiye açıklaması: Ukrayna'da barışçıl çözüm çabalarını takdirle karşılıyorum

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Türkiye - Rusya - Ukrayna zirvesine ilişkin olarak, değerlendirmede bulunan Stoltenberg," Türkiye çok değerli bir NATO müttefiki. Şuan çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ SİHA'LAR ÇOK ETKİLİ OLDU"

"Ukrayna halkının liderliğinden çok etkilendik. "diyen Stoltenberg," Türkiye'nin verdiği SİHA'lar çok etkili oldu." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları sonrasında Antalya Diplomasi Formu'nda kritik bir zirve yapıldı. Savaş halinde olan Ukrayna'nın Bakanı Kuleba ve Rusya'nın Dışişleri Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı zirvede üçlü bir toplantı yapmıştı.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan üçlü zirve sonrası kritik açıklama: Putin ve Zelenskiy görüşmesi gündeme geldi

Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar