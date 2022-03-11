Seks orucunun sonu kötü oldu! Kourtney Kardashian ve Travis Barker plajda kimseyi umursamadan sıcak anlar yaşadı!ADB sınav tarihleri 2022: Amatör Denizci Sınav Başvuru ekranı: Nasıl başvuru yapılır? Amatör Denizci Sınav Başvuru şartları neler?Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıYemek Sepeti kaça satıldı? Yemek Sepeti kime, neden satıldı?Cüretkar pozlarıyla bilinen Demi Rose, öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenlerin ağzı açık kaldı! Bu kez çok abarttı! Duş alırken...Bandrol ne demek, TDK'ya göre Bandrol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 av sezonu ne zaman açılıyor? Avda hangi silahlar kullanılır?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal sözler kullanmıştı! Gazeteci Sedef Kabaş'a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi, tahliye edildiSon dakika |İstanbul'da tehlike: Unkapanı köprüsü açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldıKemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri şaşkına çevirdi! "İktidara gelirsek Demirtaş ile Kavala serbest kalacak"
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | NATO Sekreteri Stoltenberg'ten kritik Türkiye açıklaması: Ukrayna'da barışçıl çözüm çabalarını takdirle karşılıyorum

Son dakika | NATO Sekreteri Stoltenberg'ten kritik Türkiye açıklaması: Ukrayna'da barışçıl çözüm çabalarını takdirle karşılıyorum

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye - Rusya - Ukrayna zirvesine ilişkin olarak," Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" dedi.

Son dakika | NATO Sekreteri Stoltenberg'ten kritik Türkiye açıklaması: Ukrayna'da barışçıl çözüm çabalarını takdirle karşılıyorum

Son dakika...  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Türkiye - Rusya - Ukrayna zirvesine ilişkin olarak, değerlendirmede bulunan Stoltenberg," Türkiye çok değerli bir NATO müttefiki. Şuan çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" dedi.

25457-001.Son dakika | NATO Sekreteri Stoltenberg'ten kritik Türkiye açıklaması: Ukrayna'da barışçıl çözüm çabalarını takdirle karşılıyorum

"TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ SİHA'LAR ÇOK ETKİLİ OLDU"

"Ukrayna halkının liderliğinden çok etkilendik. "diyen Stoltenberg," Türkiye'nin verdiği SİHA'lar çok etkili oldu." dedi. 

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü yoğun diplomasi çalışmaları sonrasında Antalya Diplomasi Formu'nda kritik bir zirve yapıldı. Savaş halinde olan Ukrayna'nın Bakanı Kuleba ve Rusya'nın Dışişleri Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı zirvede üçlü bir toplantı yapmıştı. 

Son dakika | NATO Sekreteri Stoltenberg'ten kritik Türkiye açıklaması: Ukrayna'da barışçıl çözüm çabalarını takdirle karşılıyorum

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan üçlü zirve sonrası kritik açıklama: Putin ve Zelenskiy görüşmesi gündeme geldi

{TITLE_STRIP}Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT