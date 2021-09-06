Son dakika | Öğrenciler dikkat! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Başvurular başladı!

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yüz yüze eğitime verilen ara nihayet bitti.

Üniversite tercihlerinin de sonuçlanmasının ardından öğrencilerin, devlet yurtlarına başvuru süreci de başladı.

12 EYLÜL PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Gençlik ve Spor Bakanlıği'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

O ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI İSE İLERLEYEN TARİHLERDE ALINACAK

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

E devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2021 başvuru ekranı