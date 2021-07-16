Son dakika | Ölümü yasa boğdu! Eski AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu hayatını kaybetti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ali Koyuncu'nun vefatına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhum Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

BAKAN ELVAN: VEFATINI ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatını üzüntü ile öğrendim." dedi.

Elvan, Koyuncu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diledi.

ALİ KOYUNCU KİMDİR?

Ali Koyuncu kimdir? Kaç yaşında? Ali Koyuncu öldü mü, neden öldü?

CENAZE TÖRENİ İÇİN DETAYLAR BELLİ OLDU

Koyuncu'nun cenazesi yarın (Cumartesi) öğle namazına müteakip Ormankadı Mahalle mezarlığına defnedilecek.