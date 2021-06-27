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Son dakika | Orman Genel Müdürlüğü acı haberi verdi: Marmaris'te bir personel şehit oldu

Son dakika... Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangında bir personelin şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika | Orman Genel Müdürlüğü acı haberi verdi: Marmaris'te bir personel şehit oldu

Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından," Büyük bir acı yaşıyoruz" ifadesi kullanılarak şu açıklama yapıldı:

"Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."

 

 

 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor, dumanlar göğü kapladı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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