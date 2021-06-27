Son dakika | Orman Genel Müdürlüğü acı haberi verdi: Marmaris'te bir personel şehit oldu

Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından," Büyük bir acı yaşıyoruz" ifadesi kullanılarak şu açıklama yapıldı:

"Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."

BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUZ, ŞEHİDİMİZ VAR!??#Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu.



Yaşadığımız acının tarifi yok.



Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.



Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın. pic.twitter.com/p2wrtFMcFw — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 27, 2021

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