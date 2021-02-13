SON DAKİKA! Pençe Kartal-2 Harekatı sürüyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından resmş Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'de devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK’lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında, Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39''a yükseldi.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi."