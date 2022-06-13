On Numara sonuçları 13 Haziran 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 13 Haziran 2022Dünyada böyle evlilik görülmedi! Taylandlı adam sevgilim dediği kobra yılanıyla evlendi!TV8 Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeNetflix'ten Squid Game'in 2. sezonu için müjde!Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Başımıza taş yağacak" dedirtti! "Kocamı ağabeyiyle..."Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı?Ulaşıma bir zam daha geldi! Yüksek hızlı tren fiyatlarına yüzde 30 zam!Son dakika | Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit olduTürkiye'nin IQ seviyesi en yüksek ili belli oldu! Dibi gören isim şaşkına çevirdi!"Dolar 22 lirayı bulacak!" Ünlü ekonomistin dolar tahmini gündeme oturdu! "Emin adımlarla gidiyor..."
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu

Son dakika | Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonrası Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika | Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ramazan Gök şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

{TITLE_STRIP}MSB peş peşe duyurdu! Pençe Kilit't yaralanan askerler de şehit oldu!

Son dakika | Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit olduSon dakika | Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT