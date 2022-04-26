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  3. Son dakika | Pençe- Kilit operasyonundan yürek yakan haber! Roketatarlı saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz şehit oldu!

Son dakika | Pençe- Kilit operasyonundan yürek yakan haber! Roketatarlı saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz şehit oldu!

Son dakika | Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz şehit oldu!

Son dakika | Pençe- Kilit operasyonundan yürek yakan haber! Roketatarlı saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz şehit oldu!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

{TITLE_STRIP}Şehit Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz kimdir?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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