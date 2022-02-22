Son dakika Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) anayasaları dahil temel belgelerinde belirtilen sınırlar içinde tanıdıklarını belirtti.

Putin "Ancak bu sorunun Ukrayna yönetimi ve DHC ve LHC yöneticileri arasında barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz" dedi.

2014’te imzalanan Minsk Antlaşması'nın Ukrayna'nın anlaşmaya bağlı kalmaması ve sebebiyle geçersiz hale geldiğine işaret eden Rus lider, Batılı ülkelerin de bu süreçte etkin rol oynayamadığı vurgusu yaptı.

MİNSK ANTLAŞMASI KİEV TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Putin "Ukrayna yönetimi alenen Minsk Anlaşması’nı uygulamayacaklarını açıkladı. Rusya, Donbass halkına yönelik soykırıma daha fazla müsamaha gösteremezdi. Minsk Anlaşması aslında Rusya, DHC ve LHC’yi tanımadan çok önce Kiev tarafından öldürüldü" dedi.

Putin "Avrupa, Kiev’i Minsk Anlaşmasını uygulamaya zorlamakta başarısız oldu. Bu yüzden DHC ve LHC’yi tanımaktan başka çaremiz kalmadı. Evet, Minsk Anlaşması artık yok. DHC ve LHC’yi tanıdık" diye devam etti.

RUSYA İÇİN BİR TEHDİT

Ukrayna'nın taktiksel nükleer silahlar elde etmesinin Rusya açısından güvenlik sorunu teşkil ettiğine de işaret eden Putin "Ukrayna'nın taktiksel nükleer silahlar elde etmesi Rusya için stratejik tehdit" dedi. Rus lider "En iyi çözüm Kiev’in NATO’ya katılmaması ve tarafsızlığa bağlı kalması" diye ekledi.