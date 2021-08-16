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  3. Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan ek doz açıklaması: Böyle bir tıbbi gereklilik kesinlikle yoktur

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan ek doz açıklaması: Böyle bir tıbbi gereklilik kesinlikle yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz BioNTech veya 3 doz Sinovac aşısını olmuş kişilerin yeni bir doz aşı olmasına gerek olmadığını kaydetti.

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan ek doz açıklaması: Böyle bir tıbbi gereklilik kesinlikle yoktur

Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı aşılamaya ilişkin aldığı yeni kararlar tartışılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bazı ülkelere girişlerde belirli aşı türlerinin kabul edildiğini kaydederek," İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." dedi.

Bakan Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı. 

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan ek doz açıklaması: Böyle bir tıbbi gereklilik kesinlikle yoktur

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı salgına karşı aşılamada yeni kararlar almıştı. Bu kapsamda dördüncü doz aşı uygulaması, üçüncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlanmıştı.

Bunun yanında 4. doz aşı kararı yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle tanındı. Dördüncü doz hakkı 2 doz Sinovac aşısının ardından 1 doz BioNTech yaptıranlara verildi. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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