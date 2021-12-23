Son dakika| Sanat camiası şokta! Faruk Tınaz hayatını kaybetti!

Son dakika| Türkiye'nin önemli seslerinden, Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Faruk Tınaz, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi, Türkiye Jokey Kulübü sosyal medya hesabında, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır." ifadeleri ile duyurdu.

65 yaşındaki Faruk Tınaz, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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