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  3. Son dakika| Sanat camiası şokta! Faruk Tınaz hayatını kaybetti!

Son dakika| Sanat camiası şokta! Faruk Tınaz hayatını kaybetti!

Son dakika| Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden biri haline gelen Faruk Tınaz hayatını kaybetti. Kederli haberi, Türkiye Jokey Kulübü sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika| Sanat camiası şokta! Faruk Tınaz hayatını kaybetti!

Son dakika| Türkiye'nin önemli seslerinden, Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Faruk Tınaz, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi, Türkiye Jokey Kulübü sosyal medya hesabında, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır." ifadeleri ile duyurdu.

65 yaşındaki Faruk Tınaz, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

{TITLE_STRIP}Faruk Tınaz kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Evli mi? Kiminle evli? Faruk Tınaz biyografisi, hayatı

Sanat camiası şokta! Faruk Tınaz hayatını kaybetti!Sanat camiası şokta! Faruk Tınaz hayatını kaybetti!Sanat camiası şokta! Faruk Tınaz hayatını kaybetti!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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