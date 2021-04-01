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Son dakika... Şanlıurfa'daki turşu tesisinde yaşanan skandalda yeni gelişme! Gözaltına alındı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'daki bir turşu üretim tesisinde uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika... Şanlıurfa'daki turşu tesisinde yaşanan skandalda yeni gelişme! Gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir görüntüde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde olduğu ifade edilen bir turşu üretim tesisinde çalışan kişinin turşu dolu tankın içine girdiği anlar infial yaratmıştı. Bu görüntülerde yer alan kişi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli," Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. " dedi.

Bakan Pakdemirli konuyu açıklığı kavuşturan  Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetine teşekkür etti.


 

 

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Turşu üretim tesisinde tepki çeken görüntüSosyal medyayı ayağa kaldırdı! Turşu üretim tesisinde tepki çeken görüntü

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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