Son dakika... Şanlıurfa'daki turşu tesisinde yaşanan skandalda yeni gelişme! Gözaltına alındı
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'daki bir turşu üretim tesisinde uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir görüntüde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde olduğu ifade edilen bir turşu üretim tesisinde çalışan kişinin turşu dolu tankın içine girdiği anlar infial yaratmıştı. Bu görüntülerde yer alan kişi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli," Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. " dedi.
Bakan Pakdemirli konuyu açıklığı kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetine teşekkür etti.
Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 1, 2021
Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/glPCPDOwkk
Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Turşu üretim tesisinde tepki çeken görüntü