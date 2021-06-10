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  3. SON DAKİKA! Sedat Peker'e yeni operasyon: MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı!

SON DAKİKA! Sedat Peker'e yeni operasyon: MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

SON DAKİKA! Sedat Peker'e yeni operasyon: MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi yetkililerince yapılan operasyon kapsamında, MÜSİAD Başkanı Feridun Öncel'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Sedat Peker'in lideri olduğu düşünülen organize suç örgütü MİSİAD'a yönelik operasyonda, örgüt başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı. 

'FERİDUN BAŞKAN' DİYE BAHSEDİYORDU

Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alınan Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

{TITLE_STRIP}MİSİAD Başkanı Feridun Öncel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Feridun Öncel neden gözaltına alındı?

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda 'Feridun başkan' diye bahsettiği kişinin Şanlıurfa MHP eski İl Başkanı Feridun Öncel olduğu belirlenmişti.

SON DAKİKA! Sedat Peker'e yeni operasyon: MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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